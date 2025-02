Nawet -19 stopni na termometrach. IMGW ostrzega

Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na POGODA.WP.PL.

W niedzielę po południu prognozowane jest zachmurzenie z przejaśnieniami. Na północy, wschodzie i w górach mogą wystąpić przelotne opady śniegu. Temperatura będzie się wahać od minus 4 st. C. na zachodzie do minus 2 st. C. na wschodzie, a nad morzem osiągnie 1 st. C. Tam też ma być najcieplej. Wiatr umiarkowany, na Wybrzeżu i północnym wschodzie porywisty, do 40 km/h.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Dramatyczne nagranie z USA. Pociąg staranował pojazd

Noc z niedzieli na poniedziałek będzie pogodna z większymi przejaśnieniami w centrum kraju. Na południu i północnym wschodzie możliwe są słabe opady śniegu. Temperatura spadnie od minus 15 st. C. w rejonach podgórskich do minus 1 st. C. nad morzem. Jak przekazuje synoptyk, "w rejonach podgórskich, szczególnie Karpat, są stawki prognozujące temperatury do minus 19 st. C. Natomiast na obszarze Przedgórza Sudeckiego, do minus 17 st. C".

Ostrzeżenia przed mrozem

IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla obszarów, gdzie temperatura spadnie poniżej minus 15 st. C. - W większości obszarów ostrzeżenia te będą dotyczyły tylko dzisiejszej nocy, ale na południowym zachodzie i w górach będą one dotyczyły kolejnych trzech następnych nocy - dodaje Grażyna Dąbrowska.

Zdaniem synoptyk gdzieniegdzie mogą utworzyć się mgły ograniczające widzialność do około 300 m.

W poniedziałek na południu i w centrum kraju będzie słonecznie, z większym zachmurzeniem na północy. Na krańcach północno-wschodnich i w rejonie Zatoki Gdańskiej mogą wystąpić słabe, przelotne opady śniegu. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do minus 2 st. C. na wschodzie, minus 1 st. C. w centrum, a nad morzem do 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, do 45 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek na obszarze południa i centrum kraju będzie pogodnie. Więcej chmur pojawi się na północnym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej. Według synoptyk w nocy nastąpi spadek temperatury na obszarach nizinnych, do około minus 15 st. C. na Dolnym Śląsku, południu Wielkopolski i ziemi lubuskiej. Najchłodniej, do minus 17 st. C. będzie na Przedgórzu Sudeckim i w rejonach podgórskich Karpat, do minus 19 st. C. Na pozostałym obszarze kraju będzie cieplej, temperatura wyniesie do zera st. C. na Wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Lokalnie wystąpią mgły ograniczające widzialność do około 300 m.