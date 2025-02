Szokująca kradzież pracownika. Wynosił sprzęt ze szpitala

Następnie śledczy ustalili, że jeden z pracowników szpitala od kilku miesięcy kradł sprzęt do ratowania ludzkiego życia. Policjanci namierzyli go i zatrzymali.

- Sebastian C. jest podejrzany o to, że od 1 stycznia 2023 roku do 7 lutego 2025 roku z terenu Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA zabrał sprzęt medyczny, tj. mienie znacznej wartości - powiedział PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba. Dodał, że mężczyzna był wcześniej karany. Teraz grozi mu od roku do 10 lat więzienia.