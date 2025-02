Udaremniono zamach na wiedeński dworzec. Zatrzymano 14‑latka

Znaleziono przy nim m.in. dwa noże i liczne przedmioty wskazujące, że był zwolennikiem terrorystycznej organizacji Państwo Islamskie (IS). Według MSW 14-latek, obywatel Austrii pochodzenia tureckiego, jest podejrzany o przynależność do grupy terrorystycznej lub organizacji przestępczej.

W należącej do mieszkania piwnicy znaleziono rury aluminiowe, nogi stołowe i taśmę klejącą, które według MSW miały posłużyć do skonstruowania bomb. W należącej do 14-latka torbie znaleziono nóż bojowy z ostrzem o długości 16,5 cm, nóż składany z ostrzem o długości 7 cm i flagę IS. Nastolatek odmówił składania zeznań.