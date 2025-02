Premier odwiedziła papieża w szpitalu. "Żartowaliśmy jak zawsze"

Kardynał Baldassare Reina wikariusz generalny Rzymu zwrócił się do wiernych z prośbą o modlitwę za Franciszka. W oświadczeniu kardynał Reina podkreślił, że z uwagą i ufnością śledzi doniesienia o stanie zdrowia papieża. - Jako wielka rodzina prosimy o to, by Pan Bóg dał naszemu biskupowi konieczną siłę, by stawić czoła tej chwili - mówił wikariusz dla diecezji rzymskiej.