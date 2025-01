Owsiak się tłumaczy. "Wiedzieliśmy, że ci ludzie będą marzli"

- Samo jedzenie i środki czystości to 23 tiry. Potem 24 kolejne z technikaliami: osuszacze, nagrzewnice, 800 agregatów, 1060 myjek ciśnieniowych, ponad 1,5 tys. grzejników. To dostarczyliśmy od razu, nie mówiąc o takich podstawowych rzeczach, jak wiadra, szczotki, kalosze itd. Dlatego że wiedzieliśmy, że zanim ruszy machina, to ci ludzie będą marzli, nie będą mieli co jeść i będą w dramatycznej sytuacji - wyliczał na antenie TVN24 Maruszewski.