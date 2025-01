Atak nożownika w galerii. "Chciał zabijać"

To ciąg dalszy incydentu z poniedziałku. Około godz. 15 młody mężczyzna zaatakował 60-letniego mieszkańca Olkusza ostrym narzędziem . Po ataku napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala, a policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu rozpoczęli wielką obławę za sprawcą.

W akcję zaangażowano śmigłowiec, drony wyposażone w kamery termowizyjne, psy policyjne oraz oddziały prewencji. Do wtorku do godzin południowych napastnika nie udało się namierzyć. Jednak po godz. 12 we wtorek służby zostały zaalarmowane o ataku nożownika w lokalnej galerii handlowej. Obecnie miejsce jest zamknięte i otoczone przez służby.