Ostatnia szansa na dopłatę do prądu. Został tylko jeden dzień

Czas na złożenie wniosku o tańszą energię elektryczną dobiega końca . Uprawnione podmioty mogą skorzystać z preferencyjnej stawki 693 zł/MWh, ale muszą spełnić ważny warunek. Dokumenty należy złożyć najpóźniej do 31 stycznia 2025 r. na nowym formularzu.

Od 2024 r. obowiązują przepisy, które mają ograniczyć wzrost cen energii elektrycznej. Dotyczą one zarówno gospodarstw domowych, jak i podmiotów użyteczności publicznej. Dzięki nowelizacji ustawy z 27 listopada 2024 r. odbiorcy uprawnieni mogą liczyć na preferencyjne stawki za prąd. Kluczowe jest jednak spełnienie formalnych wymagań , w tym złożenie stosownego oświadczenia w wyznaczonym terminie.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z 27 listopada 2024 r., jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty wrażliwe mają prawo do skorzystania z maksymalnej ceny energii wynoszącej 693 zł/MWh.

Złożenie wniosku w terminie do 31 stycznia dotyczy jednostek samorządu terytorialnego (a więc: gmin, powiatów i województw) oraz podmiotów wrażliwych. Podmioty wrażliwe to instytucje i organizacje, które odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa i wymagają szczególnej ochrony przed wzrostem cen energii. Zgodnie z ustawą, do tej grupy zaliczają się m.in. instytucje publiczne.