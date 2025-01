Koszty wesela ich przerosły. Młodzi podali ceny

Planowanie wesela to nie lada wyzwanie, zwłaszcza gdy koszty rosną w zastraszającym tempie. Jak informuje "Fakt", młoda para z okolic Warszawy musiała zrezygnować z wymarzonego wesela na 100 osób z powodu wysokich cen. Standardowy "talerzyk" kosztuje 409 zł , a w pakiecie premium nawet 459 zł.

Pani Agnieszka, która planowała ślub w sierpniu, przyznaje, że ceny jedzenia dla gości to tylko część wydatków. - Przy 100 gościach samo jedzenie to prawie 41 tys. zł, a gdzie jeszcze sukienka i garnitur, zespół, fotograf, alkohol, tort, kwiaty, czesanie i makijaż czy wynajem samochodu? - wylicza. Ostatecznie para zdecydowała się na skromniejszy obiad w restauracji dla najbliższych . Przyznaje, żę pół rodziny się obraziło.

Koszty wesela różnią się w zależności od lokalizacji. W Bydgoszczy ceny za "talerzyk" wahają się od 300 do 500 zł, w Poznaniu można zapłacić nawet 545 zł, choć są też tańsze opcje. We Wrocławiu cena wynosi 260 zł, a w Rybnie na Pomorzu od 275 do 305 zł.