Złe wiadomości dla pacjentów. Tak mogą iść w górę ceny

Ceny usług stomatologicznych wzrosły średnio o 9 proc. rok do roku . Dentyści tłumaczą to rosnącymi kosztami komponentów oraz energii. Dr n. med. Piotr Przybylski ostrzega, że pacjentów nie będzie stać na wizyty. - Społeczeństwo powinno głośniej o tym mówić i dopominać się konkretnych działań - podkreśla.

Eksperci przewidują, że w 2025 r. ceny usług stomatologicznych mogą wzrosnąć o kolejne 10 proc. Szczególnie dotyczy to średnich i dużych miast, gdzie koszty utrzymania są najwyższe. Zdrożeć mogą także produkty do higieny jamy ustnej, jak pasty do zębów i płyny do płukania.