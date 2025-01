Jak obniżyć ceny prądu? Polska prezydencja chce planu dla całej UE

Jeżeli chcemy mieć w Europie tańszy prąd, musimy nauczyć się współpracy energetycznej i przyspieszyć odchodzenie od paliw kopalnych. To najważniejsze wnioski z raportu, który Międzynarodowy Fundusz Walutowy opracował we współpracy z polskim ministerstwem finansów - pisze dla Wirtualnej Polski Szymon Bujalski, "Dziennikarz dla Klimatu".

W Brukseli rozpoczęło się pierwsze w tym roku posiedzenie ministrów ds. finansów i gospodarki państw UE. Główny cel formalnych i nieformalnych spotkań to relacje wspólnoty z USA, a także kryzys energetyczny i konieczność obniżenia cen energii.

- Ministrowie byli zgodni co do tego, że ceny energii są kluczową kwestią dla przywrócenia konkurencyjności w Europie - powiedział w Brukseli Andrzej Domański, szef polskiego resortu finansów.

Jako że obecnie prezydencję w UE ma Polska, to właśnie Domański przewodniczył rozmowom. Rola naszego kraju w tym kontekście jest jednak większa. Niedawno opublikowano też raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który powstał we współpracy z ministerstwem finansów Polski. I on również skoncentrował się na tym, jak obniżyć ceny energii we wspólnocie.

Kryzys obnażył UE

- Europa stoi przed poważnymi wyzwaniami: uporczywie niski wzrost, napędzany dużą luką produktywności, nęka UE od dziesięcioleci. Do tego dodajemy teraz rosnącą fragmentację geoekonomiczną i rosnącą lukę cen energii w stosunku do innych zaawansowanych i wschodzących gospodarek rynkowych - komentuje Alfred Kammer, dyrektor departamentu europejskiego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

Według MFW atak Rosji na Ukrainę i wywołany przez to kryzys energetyczny ujawnił trzy krytyczne słabości systemu energetycznego UE.

Po pierwsze - nadmierne uzależnienie od importowanych paliw kopalnych, zwłaszcza gazu przesyłanego rosyjskimi rurociągami. Po drugie - nierównomierna podatność poszczególnych krajów na zagrożenia wynikająca z różnic w miksie energetycznym oraz źródłach importowanej i krajowej energii. Po trzecie - rozdrobnienie i ograniczony stopień integracji rynku energii elektrycznej oraz połączeń między krajami UE.

To m.in. te problemy składają się na fakt, że ceny energii w Europie są obecnie około dwukrotnie wyższe niż w USA (w porównaniu z okresem sprzed odcięcia gazu przez Rosję). Ceny są również wyższe niż na wielu innych dużych rynkach rozwiniętych i wschodzących, co zagraża unijnemu przemysłowi.

- Bez zajęcia się tymi wadami Europa pozostanie podatna na kosztowne i zakłócające wstrząsy cenowe energii - ocenia Kammer.

Jak obniżyć ceny energii w UE?

Symulacje przeprowadzone przez pracowników MFW sugerują, że do 2027 r. wstrząsy cenowe mogą obniżać potencjalną produkcję strefy euro o ok. jeden punkt procentowy rocznie. Oznacza to prawie 200 miliardów euro strat rocznie.

- Aby osiągnąć większy wzrost i odporność, konieczne jest skupienie się na dwóch kwestiach: pogłębieniu jednolitego rynku i przeprowadzeniu reform strukturalnych na szczeblu krajowym - twierdzi dyrektor MFW.

Według niego obecne wyzwania UE pokrywają się z pilną potrzebą przyspieszenia zielonej transformacji i wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy. Dlatego wspólnota powinna przyspieszyć transformację systemu energetycznego. Spadające koszty wytwarzania i magazynowania odnawialnych źródeł energii powinny doprowadzić do większych inwestycji w tym sektorze - zwłaszcza w przypadku energii słonecznej i baterii.

Problem w tym, że choć Europa ma znaczny potencjał energii odnawialnej, to jest on nierównomiernie rozłożony. Na przykład południowa Europa przoduje w dziedzinie energii słonecznej, podczas gdy północne i atlantyckie obszary przybrzeżne przodują w energetyce wiatrowej.

Dlatego według wspólnego raportu MFW i polskiego ministerstwa finansów Europa potrzebuje zintegrowanego i solidnego systemu elektroenergetycznego. - Zintegrowany system elektroenergetyczny może lepiej zrównoważyć podaż i popyt w różnych krajach, zmniejszyć zależność od kosztownych elektrowni zapasowych i magazynów energii oraz złagodzić wahania cen - ocenia Kammer.

Setki miliardów oszczędności

Jaki mógłby być efekt takich działań? MFW przywołuje badania, według których oszczędności wynikające z przejścia na OZE i dalszej integracji rynku energii elektrycznej mogą wynieść do końca dekady ok. 40 miliardów euro rocznie.

Ale na tym oszczędności by się nie skończyły. Kolejnym obszarem, w którym większa koordynacja i integracja sieci będą ważne, jest podejście UE do obniżania emisji dwutlenku węgla. Symulacje MFW pokazują, że wspólny mechanizm na poziomie Unii, który ułatwi i usprawni ten proces, mógłby zaoszczędzić łącznie dodatkowe 200 miliardów euro do 2030 r. Oczywiście dojście do tego etapu będzie wymagało wysiłków i sporych nakładów inwestycyjnych. A choć integracja rynku energii jest według raportu kluczowa, to jednak jest też bardzo trudna.

Prosty przykład? Rozbudowa sieci z myślą o przesyłaniu prądu do innych państw przyniesie korzyści całej wspólnocie. Zapłacić za projekty na danym obszarze będzie musiał jednak konkretny kraj. A to do inwestycji zniechęca.

Do tego państwa z tanią energią elektryczną często sprzeciwiają się integracji z obawy przed wzrostem cen krajowych. Z kolei kraje o wysokich kosztach mogą być niechętne do otwierania swoich rynków na tańszy import energii elektrycznej, bo to może podkopać pozycję lokalnych producentów.

- Pokonanie tych niespójnych bodźców wymaga mądrej polityki, która zapewni wzajemne korzyści. Wszystkie kraje członkowskie skorzystają z bardziej bezpiecznej energetycznie, konkurencyjnej UE. To czas, aby odłożyć na bok interesy partykularne, które stoją na drodze do silniejszej integracji - apeluje Kammer.

Potrzeba planu na dziesięciolecia

W zaproszeniu do unijnych ministrów Domański zaproponował strategię rozwiązania problemu energetycznego.

"Z cenami od dwóch do nawet czterech i pół razy wyższymi w Europie niż w USA czy Azji, po prostu nie mamy szans konkurować z resztą świata" – napisał Domański, przywołując następnie wnioski z raportu.

"MFW wskazuje, że poprzez dalszą integrację europejskiego rynku energii możemy osiągnąć niższe ceny energii, cele podwójnej transformacji, a także bezpieczeństwo energetyczne. Integracja rynku nigdy nie jest łatwa, ale przy cenach energii, które ciągną naszą gospodarkę w dół, wydaje się, że nie mamy wielkiego wyboru" – stwierdził minister, którego słowa przytacza rp.pl.

Według MFW plan ewolucji systemu energetycznego UE powinien obejmować najbliższe dziesięciolecia i powinien stanowić podstawę do koordynacji polityk i inwestycji na poziomie unijnym i krajowym. W tym celu niezbędne może być utworzenie nowego podmiotu UE, który będzie koordynował inwestycje niezbędne do pełnej integracji europejskiej sieci energetycznej.

- UE może jednocześnie obniżyć ceny energii, poprawić bezpieczeństwo energetyczne i osiągnąć cele redukcji emisji. Te cele są nie tylko wzajemnie uzupełniające się, ale i wzmacniające. Ale tylko dzięki współpracy można obniżyć koszty ich osiągnięcia - podsumowuje Kammer.