Najszybsze tempo w tym wieku. Rekordowy spadek emisji w UE

Komisja Europejska przedstawiła nowe informacje o tym, jak UE radzi sobie z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych. I wychodzi na to, że radzi sobie całkiem dobrze. W 2023 r. emisje w krajach wspólnoty spadły łącznie o 8,3 proc. "Jest to największy roczny spadek od kilkudziesięciu lat, z wyjątkiem 2020 r., kiedy w wyniku pandemii COVID-19 emisje obniżyły się o 9,8 proc." – informuje KE.

Komisja podkreśla przy tym, że w tym samym czasie PKB wspólnoty wzrosło o 68 proc. Według unijnych urzędników świadczy to o tym, że dzięki odpowiednim politykom można oddzielić wzrost gospodarczy od wzrostu emisji, a jedno i drugie wcale nie muszą iść w parze.

Warto mieć przy tym na uwadze, że częściowo wspomniane emisje z UE zostały "wyeksportowane" do innych państw, które nie mają ambitnych polityk klimatycznych i np. nie wprowadziły opłat za emisje CO2. Bruksela chce ten problem zwalczyć poprzez wprowadzenie tzw. podatku granicznego, czyli swego rodzaju cła nakładanego na wysokoemisyjne towary importowane z zagranicy. Przepisy z tym związane zostały już przyjęte, a obecnie kraje przygotowują się do ich wprowadzenia.

Wracając do praktyk wewnątrz Europy, KE chwali się, że Unia Europejska jest na dobrej drodze do realizacji zobowiązania na 2030 r. Czyli redukcji emisji o co najmniej 55 proc.