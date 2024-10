Oceany w zagrożeniu przez człowieka. Kolejna granica naszej planety na skraju wytrzymania

- Od jakiegoś czasu wiemy, że osłabiamy odporność planety. Ta naukowa aktualizacja pokazuje, że niezależnie od skali, w jakiej działamy, wszystkie działania muszą uwzględniać skutki w skali planetarnej. Opieka nad planetą jest konieczna we wszystkich sektorach gospodarki i w społeczeństwach, dla bezpieczeństwa, dobrobytu i równości. Poprzez ilościowe określenie granic zdrowej planety dostarczamy polityce, ekonomii i biznesowi narzędzi potrzebnych do odejścia od niemożliwych do opanowania ryzyk - dodaje Rockström.