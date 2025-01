Inauguracja polskiej prezydencji. Premier zabrał głos

- Europa ma szczęście, że w tym bardzo trudnym momencie naszej historii to Polska będzie wypełniała misję prezydencji - mówił Donald Tusk w piątek podczas gali inaugurującej polską prezydencję w Radzie UE. Jak dodał, "my w Polsce dobrze wiemy, że trzeba odnaleźć w sobie i siłę, i nadzieję, i wiarę we własne siły".