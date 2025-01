Wszczęto śledztwo ws sprawie przestępstwa "zdrady dyplomatycznej" przez Antoniego Macierewicza - poinformowała w piątek Prokuratura Krajowa. Były szef MON miał złamać prawo wycofując Polskę z międzynarodowego programu zakupu samolotów do tankowania w powietrzu.

Zawiadomienie ws. "zdrady dyplomatycznej" (art. 129 k.k.) Macierewicza pod koniec listopada złożył szef komisji ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich gen. Jarosław Stróżyk, który został już przesłuchany w tej sprawie w charakterze świadka.

Prokuratura Krajowa przekonuje, że niepozyskanie przez Polskę samolotów do tankowania w powietrzu "miało skutkować obniżeniem zdolności Sił Zbrojnych RP i negatywnie wpłynąć na strategiczne bezpieczeństwo państwa".

"Na podstawie uzyskanego materiału dowodowego w dniu 2 stycznia 2025 r. prokurator wszczął śledztwo w sprawie działania od listopada 2015 r. do października 2016 r. na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej przez byłego Ministra Obrony Narodowej (Antoniego Macierewicza - red.), upoważnionego do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa i zagraniczną organizacją, w związku z podjęciem decyzji o nieprzystąpieniu Polski do programu Multi-Role Tanker Transport Fleet (MMF) w ramach programu "Karkonosze", tj. o czyn z art. 129 k.k." - przekazano w komunikacie PK.

Przestępstwo z art. 129 k.k. polega na działaniu na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10.

Program "Karkonosze"

Ministerstwo Obrony Narodowej od początku drugiej dekady XXI wieku zamierzało pozyskać wielozadaniowe samoloty transportowo-tankujące. Programowi zakupu nadano kryptonim "Karkonosze".

Samoloty transportowo-tankujące (ang. Multi Role Tanker Transport, MRTT) to maszyny, które w zależności od potrzeb można konfigurować tak, by służyły jako latające cysterny, transportowce towarów, maszyny pasażerskie, a nawet samoloty do ewakuacji medycznej. Są budowane na bazie znanych maszyn pasażerskich takich jak np. Airbus A330 czy Boeing 767.

Przed 2015 rokiem Polska przygotowywała się do zakupu samolotów A330 MRTT wspólnie z Holandią i Norwegią (w kolejnych latach dołączyły także Niemcy, Czechy, Belgia i Luksemburg). W okresie, gdy resortem kierował Antoni Macierewicz, Polska wycofała się z międzynarodowej współpracy przy zakupie tych samolotów.

Sam Macierewicz odpiera zarzuty w tej sprawie twierdząc, że wycofanie się z programu "Karkonosze" - jak podkreślił - było "absolutnie konieczne".

- Ze względu na cenę, jak i na to, że w konsekwencji tą strukturą decydowaliby nasi sojusznicy, a nie my. My byśmy tylko mogli dodatkowo z niej korzystać. Bez sensu. Taka była moja decyzja w tamtej sprawie i uważam, że była absolutnie słuszna - wyjaśnił na konferencji prasowej.

