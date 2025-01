Błaszczak uderza w rządzących. "Wystawiają kraj na pośmiewisko"

W ostrych słowach odniósł się do tego podczas piątkowej konferencji prasowej Mariusz Błaszczak, poseł PiS, były szef MON.

- Węgry do końca ubiegłego roku miały prezydencję w Unii Europejskiej, a więc jeżeli tak decyduje Donald Tusk, to świadczy o tym, że nie przestrzega reguł również w skali europejskiej, nie tylko w skali ogólnopolskie - powiedział Błaszczak.

- Donald Tusk stwierdził, że nie będzie szczytu unijnego w Polsce, dlaczego? Dlatego, że wtedy prezydent Andrzej Duda by witał gości zaproszonych do naszego kraju, co jest też dowodem małostkowości, żeby nie powiedzieć dowodem tego, że demokracja walcząca nic nie ma wspólnego z demokracją bezprzymiotnikową - kontynuował Błaszczak.