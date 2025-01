Urlopy się wydłużą, ale nie automatycznie. Rząd zmienia Kodeks Pracy

Rząd przygotowuje nowelizację Kodeksu pracy , która ma na celu uwzględnienie zatrudnienia na umowę-zlecenie oraz w modelu B2B w statystykach urlopowych. Dzięki temu liczba dni wolnych może wzrosnąć z 20 do 26 rocznie . Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2026 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje, aby okresy samozatrudnienia, umów zleceń i świadczenia usług były wliczane do stażu pracy - czytamy w "Super Biznesie". Zaświadczenia potwierdzające te okresy będą wydawane przez ZUS. Celem jest wyrównanie szans w dostępie do uprawnień pracowniczych .

Pomimo pozytywnych inicjatyw, wciąż brakuje oskładkowania umów o dzieło, co jest jednym z kamieni milowych obiecanych UE. Obecny rząd nie wykazuje entuzjazmu w tej kwestii, co prowadzi do problemu tzw. emerytur groszowych. Skala tego zjawiska narasta, a rozwiązania wciąż brakują.