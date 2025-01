Nowe przepisy dla kupujących. Ważny komunikat ministerstwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło, że od czwartku "alkotubki" są wycofywane ze sklepów . Nowe przepisy regulują sprzedaż napojów spirytusowych o pojemności do 200 ml wyłącznie w butelkach lub puszkach. Okres przejściowy potrwa do 28 lutego.

Skandal wokół "alkotubek" wybuchł w październiku 2024 roku. Produkt, który trafił na półki, do złudzenia przypomina owocowe musy dla dzieci. Moc napoju w kolorowych tubkach to 15-40 proc. alkoholu. Nazwa nawiązuje do osławionych małpek; będą się nazywać "Monkey". Produkuje je firma Voodoo. Producent oferuje likiery, kojktajle, nalewki i czystą wódkę. Alkohole są dostępne w pojemnościach 100 i 200 mililitrów.