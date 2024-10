Alkohol w tubkach jak musy owocowe. "Zachęta do sięgania na dno"

"To kolejna normalizacja alkoholu"

- Po pierwsze jest ryzyko, że dzieci będą po to sięgać. Badania pokazują jasno, że sprzedawcy sprzedają alkohol bez problemu osobom bardzo młodym. To także kolejna normalizacja alkoholu w opakowaniu mylącym, a dodatkowo szkodliwym dla środowiska. Targetem nie są jednak dzieci, a alkoholicy, którzy mogą się kamuflować. To nie jest szklane opakowanie, które by się tłukło czy brzęczało, nie rzuca się w oczy, wygląda jak musik. To kolejna forma zachęcania ludzi do upijania się i sięgania dna - ocenia socjolog.