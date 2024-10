Alko-tubki. Już w lipcu rząd wiedział, że się pojawią

Wiedział i nie podniósł alarmu?

Za co odwołano szefa KCPU? Jak wyjaśnił serwisowi bliski współpracownik minister Leszczyny, Jabłoński o sprawie z saszetkami wiedział już w lipcu. To wówczas dostał od innych urzędników pytanie o to, czy takie saszetki z alkoholem byłyby legalne, czy nie byłyby zagrożeniem dla dzieci i czy można je jakoś zablokować.