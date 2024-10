Kupiła wnuczce alkotubkę. Konsekwencje mogły być dramatyczne

Szybko okazało się, że do takich pomyłek już dochodzi. "Mam 16-miesięczne dziecko i moja 80-letnia babcia kupiła to mojej córce i przyniosła nam do domu! Prawie się popłakała z nerwów, jak jej powiedziałam, co jest w tej tubce. Co to ma być?!" - opisuje jedna z oburzonych internautek.