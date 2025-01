Katastrofa w Waszyngtonie. Jest nowe nagranie

W nocy ze środy na czwartek doszło do tragicznej katastrofy lotniczej pod Waszyngtonem. Samolot pasażerski Bombardier CRJ-700 linii American Airlines, lecący z Wichita, zderzył się ze śmigłowcem UH-60 Black Hawk tuż przed pasem startowym lotniska im. Ronalda Reagana w Arlington.

CNN dotarło do kolejnego już nagrania z tragedii. Widać na nim, jak rozpędzony Black Hawk wlatuje prosto w samolot.

"Śmigłowiec Blackhawk leciał zdecydowanie za wysoko. Znacznie powyżej limitu 200 stóp (61 metrów). To nie jest zbyt skomplikowane do zrozumienia, prawda?" - napisał Trump na swoim portalu Truth Social.

Prezydent USA zaznaczył, że nie jest zwolennikiem zmniejszenia ruchu lotniczego w regionie, w tym lotów wojskowych, pod warunkiem, że są one prowadzone w odpowiednich miejscach i nie na tym samym pułapie co samoloty pasażerskie. Trump podkreślił, że bezpieczeństwo lotów jest priorytetem, ale nie powinno to ograniczać operacji lotniczych.