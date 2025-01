Trump o przyczynach katastrofy: Śmigłowiec leciał zbyt wysoko

"Śmigłowiec Blackhawk leciał zdecydowanie za wysoko. Znacznie powyżej limitu 200 stóp (61 metrów). To nie jest zbyt skomplikowane do zrozumienia, prawda? " - napisał Trump.

W czwartek wyraził niezadowolenie, że śmigłowiec znajdował się na tej samej wysokości co samolot. - Śmigłowiec powinien być 1000-500 stóp (300-150m) nad nim albo pod nim. Samolot był na wysokości 300-400 stóp - mówił podczas podpisywania rozporządzeń.

Prezydent USA zaznaczył, że nie jest zwolennikiem zmniejszenia ruchu lotniczego w regionie, w tym lotów wojskowych, pod warunkiem, że są one prowadzone w odpowiednich miejscach i nie na tym samym pułapie co samoloty pasażerskie. Trump podkreślił, że bezpieczeństwo lotów jest priorytetem, ale nie powinno to ograniczać operacji lotniczych.