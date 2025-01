Wąsik i Kamiński wezwani przez komisję ds. Pegasusa

Wypowiedź ta odnosi się do piątkowego posiedzenia komisji, na które miał być doprowadzony Zbigniew Ziobro, były szef MS. Policja nie zastała go w domu, a polityk pojawił się w Telewizji Republika, gdzie udzielił wywiadu. Po wyjściu ze studia został zatrzymany przez policję.

Magdalena Sroka potwierdziła, że wezwanie na przesłuchanie otrzymał także Mariusz Kamiński. Tomasz Trela, wiceszef komisji, zaznaczył, że wątki obu polityków się przecinają. - Dlatego będziemy ich pytać o sferę zakupową, o to, czy byli konsultowani, być może byli inspiratorami zakupu tego systemu - powiedział Trela.

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.