Trzaskowski ostro o Ziobrze. "Cyrk i bezczelność"

- Jak ja dziś oglądałem te cyrki... to się w głowie nie mieści. Minister sprawiedliwości, który krył, wszystko na to wskazuje, największe przekręty. I oni się nawet chyba tego nie wstydzą, oni się tym szczycą. No, potem muszą uciekać albo na Białoruś, albo do Budapesztu - powiedział Trzaskowski podczas spotkania w Starogardzie Gdańskim.