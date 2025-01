Jak Ziobro wyreżyserował spektakl. Do przerwy 0:1 [OPINIA]

Nie mnie oceniać, jak sprawa się ma z prawnego punktu widzenia - czy Ziobro przeprowadził wszystko legalnie, czy zostanie mu uchylony immunitet, czy wreszcie odpowiedni sąd rzeczywiście zdecyduje o jego aresztowaniu na prawie miesiąc. Z politycznej perspektywy widać jednak wyraźnie, że to były minister sprawiedliwości ma powody do radości. Wywiódł w pole swoich przeciwników, pokazał ich jako "fujary", a siebie jako nietykalnego szeryfa, który twardo broni się przed "siepaczami reżimu Tuska". Stał się bohaterem prawej strony, wszystkich wyborców opozycyjnych, całej Zjednoczonej Prawicy, a może nawet Konfederacji.

Ale to zwycięstwo na dziś. Do przerwy. Bo że mamy do czynienia z przerwą, a nie z końcem meczu, to akurat wszyscy rozumieją. Jeśli Ziobrze nadal będzie się udawała sztuka wodzenia za nos służb państwa, stanie się ikoną walki z obecną władzą, a także chodzącym (sic!) i żywym dowodem na jej bezsilność. Cała narracja Donalda Tuska o tym, że chce rozliczyć bezeceństwa poprzedników, legnie w gruzach, co może być czynnikiem decydującym w przyszłych wyborach - na pewno tych w 2027 roku (parlamentarnych), ale może także tych najbliższych, prezydenckich.