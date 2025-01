Zatrzymanie Ziobry. Jaki zawiadomi prokuraturę

Patryk Jaki zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury na przewodniczącą komisji ds. Pegasusa Małgorzatę Srokę. - Straż marszałkowska na polecenie pani Sroki przetrzymywała go (Zbigniewa Ziobrę - red.), czyli bezprawnie pozbawili posła wolności - mówił europoseł na konferencji prasowej.

- Zbigniew Ziobro, mimo szeregu nieprawidłowości, złamania prawa, jednak stawił się tutaj i chciał przyjść na komisję. Ale zdarzyło się to, że Straż Marszałkowska na polecenie pani Sroki przytrzymała go, informując go, że pani Sroka jeszcze kazała poczekać. Czyli bezprawnie pozbawili posła wolności. To jest proszę państwa, przestępstwo. To jest niebywałe przestępstwo - przekonywał Patryk Jaki na konferencji prasowej.

- Dlaczego Ziobro został zatrzymany? Bo oni tam jeszcze siedzieli i on mógł wejść wtedy i się z nimi zmierzyć. A oni się bali, jak tchórze. Uciekli, bojąc się zmierzyć, bezprawnie pozbawili go wolności. Przetrzymywali posła, a nie mają go prawa dotykać - przekonywał.

Arsenał broni Ziobry. Siemoniak wydał polecenie policji

- Więc ja chcę państwu powiedzieć, że w tej sprawie będzie złożone zawiadomienie do prokuratury. Przygotujemy zawiadomienie do prokuratury na Srokę - mówił europoseł PiS.

Zatrzymanie Ziobry

Policja w piątek, po udzieleniu przez Zbigniewa Ziobrę wywiadu na żywo w siedzibie TV Republika, zatrzymała go w celu doprowadzenia na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa.

W międzyczasie komisja zamknęła posiedzenie, na którym były minister sprawiedliwości miał stawić się o godz. 10.30. Wcześniej jednak zagłosowała za wnioskiem o 30-dniowy areszt dla byłego ministra sprawiedliwości.

- My nie chcemy bawić się w teatr polityczny, tylko chcemy przesłuchać świadka, który ma ogromną wiedzę na temat systemu Pegasus - mówiła przewodnicząca komisji Magdalena Sroka podczas konferencji po posiedzeniu. - Dlatego też zawnioskujemy do Sądu Okręgowego w Warszawie o jego ponowne zatrzymanie i umieszczenie na 30 dni w areszcie po to, żeby móc go przesłuchać - podkreśliła.