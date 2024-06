Kulisy władzy klanu Kadyrowów. "Biografia pełna krwi"

Projekt zauważa, że większość osób zaangażowanych w ówczesne negocjacje z FSB już nie żyje, a ich zgony nie były naturalne. Sam herszt łazańskiej bandy Atłangerijew prawdopodobnie został zabity w 2008 r. przez ludzi Kadyrowa juniora. Podobny los spotkał byłych dowódców polowych Rusłana i Sulima Jamadajewów, do których Kreml również zwracał się z propozycją bycia szefem marionetkowych władz, zanim zwrócili się do Achmata Kadyrowa. Co ciekawe, Ugriumow zmarł nagle i w niewyjaśnionych okolicznościach na początku rządów Putina.