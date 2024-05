Tego nikt nie przewidział. Putin ma problem z Kadyrowem

Ten ostatni zwrócił na siebie uwagę podczas kongresu putinowskiej partii Jedna Rosja 18 grudnia 2023 roku w Moskwie, na którym delegaci gremialnie popierali kandydaturę Władimira Putina na piątą kadencję prezydencką. Wówczas przedstawiono go opinii publicznej jako "cywilizowanego czeczeńskiego funkcjonariusza bezpieczeństwa, do czego przez ostatnie 17 lat prawie odwykliśmy". Był to cios wprost wyprowadzony w Kadyrowa.