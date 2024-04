Nie wyściubiają nosa? Pognębili Rosjan w ważnym punkcie

Okręty niemal cały czas przebywają w porcie, wypływając rzadko i jedynie pod osłoną nocy. Wyjścia w morze są skrócone do niezbędnego minimum. Jednostki tuż po wystrzeleniu pocisków manewrujących wracają do bazy. Ma to zminimalizować zagrożenie, jakie czyha ze strony Ukraińców.