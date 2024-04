Bałtyckie zagrożenie. Kreml węszy u sąsiadów

Kreml ma długą tradycję węszenia u szwedzkich wybrzeży. W październiku 1981 r. okręt podwodny typu Whiskey, S-363, wszedł na skały przy wysepce Torhamnaskär, co przeszło do historii jako "Whiskey on the rock". W październiku 2014 r. szwedzkie szkiery nawiedził rosyjski miniaturowy okręt podwodny, prawdopodobnie typu Tryton-NN, który służy do operacji dywersyjnych i wsparcia wojsk specjalnych. Jednostka pozostawiła po sobie długi ślad na dnie, kiedy wbiła się w mieliznę. W 2017 r. rosyjski okręt podwodny uderzył w dno u wejścia do portu w Gävle. A to tylko incydenty ujawnione ze względu na wypadki. Ile Szwedzi nie ujawnili? Nie wiadomo, część zdarzeń pozostaje niejawna.