Krytyczny moment wojny. "Putin wie, że ma szansę, której nie miał nigdy wcześniej"

- To, że w Kongresie się gra Ukrainą - bo to gra - jest katastrofą. To poświęcenie Ukrainy. Amerykanie, którzy budowali koalicję wspierającą Ukrainę, którzy nas namawiali do wsparcia, praktycznie się z niego wycofali. To oni dawali zasadniczą część wsparcia. To od nich zależała w głównej mierze kondycja ukraińskiej armii - dodaje.