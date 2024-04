Tusk o najbliższych tygodniach. "Mogą nawet rozstrzygnąć o losach wojny"

- Aresztowanie było jak najbardziej zasadne. To pokazuje tylko, nawet jeżeli mamy do czynienia z odosobnionym wypadkiem szaleńca, ale istotną część zamachów politycznych to są inicjatywy samotnych szaleńców. Musimy zdać sobie sprawę, że szczególnie w tym czasie musimy być skupieni na kwestiach bezpieczeństwa. I chciałbym z pokładu tego samolotu, po tej Radzie, po tym co się działo w ostatnich dniach nad Ukrainą, chciałbym zaapelować do wszystkich w Polsce, żeby nie robili niczego, co może dzisiaj osłabić Ukrainę. Mówię też o blokujących granicę - podkreślił Tusk.