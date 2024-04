Polak z zarzutami. W tle plan zamachu na Zełenskiego

Obywatel RP Paweł K. usłyszał zarzut zgłoszenia gotowości do działania na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej - podaje Prokuratura Krajowa. Do jego zadań należało zebranie i przekazanie Rosjanom informacji na temat zabezpieczenia lotniska w Rzeszowie. Miało to m.in. pomóc w planowaniu przez rosyjskie służby specjalne ewentualnego zamachu na życie Wołodymyra Zełenskiego.