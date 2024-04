Zamieszanie wokół imprezy z Morawieckim. Były premier na tym zyska?

"Decydujące będzie to, co się będzie działo po wyborach"

Prof. Antoni Dudek, politolog i historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego mówi w rozmowie z Wirtualną Polską, że nie przykładałby do tego wydarzenia zbyt dużej wagi. - Tak naprawdę decydujące będzie to, co się będzie działo po wyborach (9 czerwca 2024 - red.) do Parlamentu Europejskiego, jaki będzie układ sił między poszczególnymi grupami. Dopiero wtedy będzie można mówić o jakimś zwrocie, o jakiejś konsolidacji tych sił, nazwijmy to, eurosceptycznych czy konserwatywnych - dodaje.