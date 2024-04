Ukraiński scenariusz w innym kraju? Rosja wysyła sygnały

Rosjanie stracili już ok. 30 proc. całkowitych zapasów czołgów, jakie posiadali w chwili wybuchu wojny. Do tego ok. 50 proc. pojazdów pierwszoliniowych. Jeśli chodzi o transportery piechoty, straty dochodzą do 40 proc. Rosjanie stracili też 20 proc. wszystkich maszyn szturmowych Su-25. Brakuje jednak przede wszystkim amunicji i pocisków rakietowych. Nawet tych najprostszych - do Gradów i Uraganów.