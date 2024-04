"Przerażający absurd". Kim Dzong Un może rzucić do walki miliony ludzi

Głównym typem czołgu są pojazdy Chonma-ho w wersjach od 1 do 3, których Kimowie mają ok. 1200. Chonma-ho tych wersji są wzorowane na radzieckich T-62, których produkcję zakończono przed 40 laty. Obecnie czołg ten jest jeszcze na stanie 18 państw, w tym Federacji Rosyjskiej, która wyciąga kolejne sztuki z magazynów i używa w Ukrainie jako wozy wsparcia piechoty. Również Koreańczycy posiadają jeszcze ok. 1 tys. oryginalnych radzieckich T-62. Pozostałe wozy to oryginalne T-72 lub ich lokalne odmiany.