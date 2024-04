Wystrzelili rakietę. Kim Dzong Un wysyła niepokojący sygnał

Japońska straż przybrzeżna, która monitoruje sytuację w regionie, przekazała, że rakieta spadła do morza po pokonaniu dystansu 600 km.

Niecałe dwa tygodnie temu media państwowe w Korei Północnej poinformowały o udanym teście silnika na paliwo stałe do "nowego typu rakiety hipersonicznej średniego zasięgu". Test ten, pod nadzorem przywódcy kraju, Kim Dzong Una, miał miejsce w stolicy kraju - Pjongjangu.

W marcu Kim Dzong Un wezwał do intensyfikacji "praktycznych" przygotowań do ewentualnej wojny. Jego zdaniem tylko szkolenie, uwzględniające realia pola walki, pozwoli należycie przygotować żołnierzy do wykonywania zadań bojowych podczas wojny.