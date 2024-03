Wielkie problemy Rosjan. Jeden ruch pogrążył ich na Bałtyku?

Dlatego doświadczenia nowych państw w zapewnieniu bezpieczeństwa są tak ważne. Przede wszystkim wnoszą one jednak znakomite położenie geograficzne. Finlandia pomiędzy Skandynawią, Rosją i krajami bałtyckimi sprawia, że stanowi idealną bazę, pozwalającą kontrolować północny Bałtyk wraz z Zatoką Fińską, stanowiącą jedyną drogę dla rosyjskiej floty, stacjonującej w bazie w Kronsztadzie. Dodając do tego jeszcze kontrolę nad Wyspami Alandzkimi, leżącymi u wejścia do Zatoki Botnickiej, pozwala to całkowicie kontrolować północną część Morza Bałtyckiego.