Bundeswehra się zbroi, ale powoli. Rośnie niezadowolenie z polityki Scholza

Dlatego Baerbock podkreśla, że państwa europejskie powinny rozbudować zdolności militarne do takiego poziomu, aby mogły sobie zapewnić bezpieczeństwo bez oglądania się na sytuację polityczną w USA i aktualnego lokatora Białego Domu. Takie same apele płyną ze strony chadeckiej opozycji oraz władz niektórych landów - premier Bawarii, Markus Söder zaproponował, aby podnieść wydatki obronne do 3 proc. PKB.