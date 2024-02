Ofensywa przed wyborami? Rosja gromadzi 60 tys. żołnierzy na zapleczu frontu

W rzeczywistości Rosjanie są w stanie wyprodukować ok. 200 nowych czołgów rocznie i drugie tyle wyremontować i zmodernizować. Wystarcza to zaledwie do uzupełnienia bieżących strat frontowych, co stawia pod znakiem zapytania nie tylko tworzenie zapowiadanych nowych dywizji, ale nawet wyposażenie zmobilizowanych rezerwistów.