Wsparcie USA dla Ukrainy. Jest decyzja. Negatywna

"The New York Times" podaje, że Demokraci już planują wdrożenie "planu B", który opiera się na poddaniu pod głosowanie samodzielnej ustawy o pomocy zagranicznej. Dokument nie zawierałby treści związanych z przepisami dot. imigracji. Pilotować to rozwiązanie ma senator z Nowego Jorku Chuck Schumer.