Spadek produkcji

- Istnieją dwa rodzaje procesów: obróbka metali, która wymaga specjalnego sprzętu, którego nie mamy. Druga połowa procesu to produkcja prochu i paliwa rakietowego. Wszystko opiera się na sprzęcie importowanym. Do produkcji nowoczesnego prochu, który daje lepszy zasięg i jest łatwiejszy do przechowywania, potrzebne są dobre instalacje i odpowiednie składniki – pisze dla "The Insider" Paweł Łuzin, rosyjski specjalista ds. bezpieczeństwa.