Młot na froncie, czyli pociski ATACMS w Ukrainie. Już sieją zniszczenie

W grudniu 2022 roku, ze względu na ataki bezzałogowców, Rosjanie musieli wycofać swoje bombowce strategiczne z bazy Engels-2. Podobnie stało się w Diagilewie, skąd ewakuowano wszystkie Tu-22M3, łącznie ze zniszczonym egzemplarzem, któremu pocisk urwał ogon. Od tamtej pory wracają do swoich baz tylko po to, aby podwiesić uzbrojenie. Jest to dla Rosjan duży problem, ponieważ jedynie te dwie bazy posiadają wyposażenie niezbędne do obsługi ciężkich bombowców.