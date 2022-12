Namierzyli ich, Rosjanie są w potrzasku. Już wiedzą, że dostaną potężny cios

- Podobnie jak amerykański odpowiednik, Tu-95 został dostosowany do innych misji. Jest wykorzystywany do długotrwałych patroli powietrznych, rozpoznania morskiego oraz przenoszenia dużych ilości konwencjonalnego uzbrojenia. Pomimo tego, iż został oblatany w 1952 roku, przeszedł kilka modernizacji. Pozwala to na dalsze utrzymanie go w linii. Zastosowanie silników turbośmigłowych sprawia, że jest bardziej ekonomiczny od swoich następców. Podobnie rzecz ma się z amerykańskim B-52. Zmodernizowane bombowce strategiczne nadal utrzymywane są w służbie pomimo wprowadzenia nowocześniejszych B-1B i niezwykle drogich B-2 - wyjaśnia ekspert.