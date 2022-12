Ten kraj będzie kolejnym celem Putina? "Ewentualna próba podpalenia granic NATO"

- Jednak rosyjska marynarka wojenna cały czas dysponuje okrętami desantowymi, które mogą być teoretycznie wykorzystane do przerzutu wojsk drogą morską z Krymu do Nadniestrza. Pytanie: jak mogą odpowiedzieć Ukraińcy, np. za pomocą pocisków Neptun albo Harpoon? To oczywiście teoretyzowanie, które może się minąć z wydarzeniami w nadchodzących miesiącach – dodaje ekspert.