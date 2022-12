Wszystko teraz w rękach Zełenskiego. Czeka go kluczowa decyzja

Z tego powodu Kreml już we wrześniu wprowadził poprawki do Kodeksu karnego, które przewidują kary do 10 lat więzienia za dezercję oraz dobrowolne poddanie się. Za niewypełnienie rozkazu przełożonego grozi Rosjanom obecnie do trzech lat więzienia. Stało się to zaledwie tydzień przed rozpoczęciem mobilizacji i zapewnieniach, że mobilizacji nie będzie.