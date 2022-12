"Putin jest przyciśnięty do ściany". Białoruś i Rosja intensywnie się szykują

Mińsk nadal gra na pomoc Moskwie. Robi to jednak subtelnie i bez zwracania na siebie uwagi zachodniej opinii publicznej. Gdyby jednak Białoruś zdecydowała na udział w wojnie, obecnie byłaby w stanie wystawić zaledwie do 15 batalionowych grup bojowych. Nie zmieniłoby to kiepskiej sytuacji operacyjnej Rosjan.