Niemcy przetestowały nową broń. Wyniki są obiecujące

Okręt trafił do stoczni. Przy okazji remontu postanowiono zmodernizować jednostkę i dostosować ją do przenoszenia w przyszłości nowego rodzaju uzbrojenia, co ostatecznie stało się trzy lata później. W 2021 roku Rheinmetall wyprodukował kompleks, przeprowadził integrację, która zakończyła się w czerwcu ubiegłego roku, i później nadzorował testy.