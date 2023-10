Precyzyjne bomby szybujące. Rosja ma coraz większe problemy

Po wprowadzeniu po aneksji Krymu w 2014 roku zachodnich sankcji Rosjanie zostali zmuszeni do wykorzystywania swoich produktów. Nie wyszło im to najlepiej. Trzy lata temu ministerstwo obrony Kazachstanu poinformowało o odnalezieniu szczątków testowego Iskandera, wystrzelonego z Rosji. Pocisk miał zejść z kursu w odległości około 630 km od granicy z Rosją i ponad 860 km od poligonu rakietowego Kapustin Jar, skąd został wystrzelony. Już wówczas pokazywało to, jak bardzo zawodne są systemy, którymi dysponują Rosjanie.