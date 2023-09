"Dziurawa" zapora na granicy Polski z Białorusią. Podają statystyki

Z dokumentu "Presja migracyjna z Białorusi do Polski na zielonej granicy" wynika, że od 1 stycznia do 17 września odnotowano 17 488 "zapobieżeń przekroczenia granicy", co oznacza pokonanie zapory i zatrzymanie osoby przez Straż Graniczną. Jest też 12 971 "zaobserwowanych przekroczeń granicy", czyli sytuacji w których zapora została sforsowana, ale nikogo nie złapano. Ta liczba to dane niemieckie. Oznacza osoby, które po przekroczeniu granicy Polski z Niemcami zgłosiły się na policję, a z ich dokumentów wynika, że wcześniej przebywały w Rosji lub na Białorusi.